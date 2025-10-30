Rusija: Trampe, objasni

Odluka američkog predsednika Donalda Trampa da se obnove testiranja nuklearnog oružja izaziva ozbiljna pitanja i zahteva dodatna pojašnjenja, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov.

"Odluka predsednika Trampa da Pentagonu naredi trenutno obnavljanje nuklearnih proba SAD zahteva dodatna pojašnjenja. Tramp je rekao da želi da testiranja budu 'na jednakim uslovima' s drugim nuklearnim silama. Međutim, druge države koje poseduju nuklearno oružje ne sprovode nuklearne eksplozije, koje su zabranjene Sporazumom o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba (CTBT)", naveo je Uljanov u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi RIA Novosti. Ruski diplomata je