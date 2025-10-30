Lukoil prodaje imovinu u inostranstvu – šta to znači za Srbiju

BBC News pre 1 sat | Olga Ivšina - BBC ruski servis

Ruska naftna kompanija Lukoil objavila je da je pristala da proda njenu stranu podružnicu trgovcu naftom Gunvor grupi posle uvođenja američkih sankcija.

Kompanija je prihvatila ponudu Gunvor grupe za prodaju LUKOIL Internešnel GmbH i obavezala se da ne pregovara sa drugim potencijalnim kupcima, piše u saopštenju Lukoila.

Odluka znači i da će biti prodata imovina Lukoila u Srbiji u kojoj posluje od 2003, ima 112 benzinskih pumpi i dva skladišta.

Uslovi sporazuma nisu objavljeni, ali su njegovi ključni uslovi već dogovoreni, navodi se u saopštenju.

Zaključivanje konačnog sporazuma zavisi od ispunjenja niza uslova.

Konkretno, Gunvor grupa mora da dobije odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD i, ako je potrebno, licence u drugim zemljama.

Prvi put od povratka u Belu kuću, američki predsednik Donald Tramp je 23. oktobra objavio sankcije protiv Rusije.

Sankcije su usmerene na najveće ruske naftne kompanije, Lukoil i Rosnjeft, kao i na njihove podružnice.

Planirana prodaja međunarodne imovine Lukoila je najznačajniji korak koji je preduzela ruska kompanija od uvođenja zapadnih sankcija zbog rata Rusije protiv Ukrajine, piše Rojters.

Kompaniju Gunvor osnovali su švedski preduzetnik Torbjern Tornkvist i ruski biznismen Genadij Timčenko, koji se smatra članom užeg kruga ruskog predsednika Vladimira Putina.

Pošto je Rusija anektirala Krim 2014, Timčenko je prodao Tornkvistu njegov udeo u kompaniji kako bi izbegao sankcije.

Ministarstvo finansija SAD je tada saopštilo da ruski predsednik „ima investicije" u Gunvoru i da „možda ima pristup sredstvima kompanije".

Po Srbiju će biti dobro ako je Lukoil rešio problem američkih sankcija prodajom imovine u inostranstvu, rekao je šef srpske države Aleksandar Vučić.

„Već sam video primedbe u zapadnim medijima kako to pripada opet ne znam kome. Mi smo srećni ako je Lukoil time završio stvari", dodao je.

Lukoil uvozi u Srbiju oko 100.000 tona naftnih derivata, kaže Vučić.

„Jedan mali problem bi time bio rešen. A da li će ili ne, ostaje da vidimo.

„Nama ostaje mnogo veći problem od toga, rafinerija u Pančevu, Naftna industrija Srbije.

„Nadam se da ćemo to umeti i uspeti da rešimo u danima koji su pred nama", rekao je Vučić novinarima u Uzbekistanu, gde je u višednevnoj poseti.

Amerika je 9. oktobra uvela sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu.

NIS je ključno preduzeće za snabdevanje građana Srbije naftnim derivatima, ali i jedno od najvažnijih za bruto društveni proizvod i državni budžet.

Lukoil nije imao drugu mogućnost

Piše: Olga Ivšina, urednica u BBC na ruskom

Prodaja imovine kompanije Lukoil Internešnel direktna je posledica američkih sankcija.

Prošle nedelje, Lukoil i Rosnjeft su dodati na listu američkih sankcija.

Od tada, međunarodno poslovanje ovih kompanija postalo je gotovo nemoguće: američke sankcije blokiraju transakcije sa američkim bankama, a svaka interakcija sa ovim kompanijama preti sekundarnim sankcijama za bilo koje poslovanje.

Prodaja međunarodne imovine kompanije stoga deluje kao logičan potez.

Osnovna delatnost Lukoila je u Rusiji.

Međutim, kompanija ima veliku međunarodnu imovinu.

Posluje u 30 zemalja i ima više od 5.000 benzinskih stanica.

Ima mrežu benzinskih stanica i u Evropi.

U 2024. godini, Evropa je donosila 20 odsto ukupnih prihoda Lukoilovih benzinskih stanica.

Kompanija zadržava proizvodne pogone u zemljama ZND.

Upravlja dvema rafinerijama nafte u Evropi - u Rumuniji i Bugarskoj.

Prema njenim finansijskim izveštajima za 2024. godinu, poseduje 45 odsto udela u rafineriji u Holandiji.

Prodaja Lukoilove međunarodne imovine je jedna od glavnih tema u Rusiji.

Nije sasvim jasno da li Lukoil poseduje svu svoju stranu imovinu preko podružnice Lukopil internešenel.

Kompanija može da poseduje određenu stranu imovinu preko drugih podružnica.

Gunvor, koji planira da kupi Lukoil Internešenela, kompanija je koju je osnovao Genadij Timčenko, biznismena iz užeg kruga Vladimira Putina.

On se zvanično povukao iz njenog vlasništva upravo da bi izbegao sankcije.

Da li kompanija ostaje neformalno povezana sa ruskim poslovanjem nije poznato.

(BBC News, 10.30.2025)