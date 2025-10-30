Novinarka: U Inđiji smeštaj obezbeđen za 2.500 studenata, još toliko će spavati napolju

Beta pre 1 sat

Urednica portala IN Medija u Inđiji Verica Marinčić je kazala da je u toj opštini obezbeđen smeštaj za noćenje 2.500 studenata i drugih građana koji pešače ka Novom Sadu, a da će druga polovina morati da spava "pod otvorenim nebom".

Ka Inđiji je iz Beograda krenula kolona od 5.000 studenata i građana, piše na sajtu TV N1.

Marinčić je za N1 kazala da "Inđija nikoga nije ostavila na ulici", ali da su oni koji bi trebalo da doprinesu da se ugoste putnici, otkazali gostoprimstvo i dodala da je to uradila vlast.

Rekla je da su studenti dugo čekali odgovor lokalne vlasti i srednjih i osnovnih škola, a na kraju neisu dobili smeštaj jer direktori nisu smeli da ih prime, za šta je naređenje "došlo sa vrha".

Napomenula je da su se građani organizovali i da će oko 2.500 studenata biti smešteno kod njih i da "samo čekaju da kolona dođe".

"Ostatak će, nažalost, ponovo provesti noć na otvorenom", rekla je Marinčić i da će oni spavati ispred zgrade Opštine i na rekonstruisanom trgu gde su postavljeni šatori i drugo što je potrebno da udobnije provedu noć.

(Beta, 30.10.2025)

InđijaNovi Sad

