Slobodni univerzitet Kragujevac: Godina u koju je stao život (1.11.2024 – 1.11.2025)

Kragujevačke pre 3 sata  |  Kragujevačke novine
Slobodni univerzitet Kragujevac: Godina u koju je stao život (1.11.2024 – 1.11.2025)

Nešto se otkočilo u tkivu i nervaturi ovog društva sa početkom studentskih blokada širom Srbije krajem novembra i početkom decembra prošle godine.

Nažalost, ne sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu prvog novembra, kada je život izgubilo četrnaestoro ljudi. Broj zavijen u crno, koji sa smrću Anje Radonjić i Vukašina Crnčevića rasteže minute komemorativne tišine. Ne zaboravljamo ni da je zbog pada nadstrešnice i Teodora Martinko teško povređena, zbog čega su joj amputirane obe noge i deo karlice. Veliko iščašenje se možda u inicijalnom trenutku dogodilo jedino za Novosađane na čijim se
Otvori na kragujevacke.rs

Povezane vesti »

Popadić: Slike iz Inđije su nešto od čega se režim ne može oporaviti

Popadić: Slike iz Inđije su nešto od čega se režim ne može oporaviti

N1 Info pre 23 minuta
Studenti iz Zapadne Srbije stigli u Rumu, građani im priredili veličanstveni doček (VIDEO)

Studenti iz Zapadne Srbije stigli u Rumu, građani im priredili veličanstveni doček (VIDEO)

N1 Info pre 13 minuta
N1 direktno: Na korak do Novog Sada

N1 direktno: Na korak do Novog Sada

N1 Info pre 58 minuta
Snimci iz drona: Kako je izgledao doček studenata iz Beograda u Novoj Pazovi

Snimci iz drona: Kako je izgledao doček studenata iz Beograda u Novoj Pazovi

N1 Info pre 4 sati
Više stotina Inđinčana dočekalo studente iz Novog Pazara (VIDEO)

Više stotina Inđinčana dočekalo studente iz Novog Pazara (VIDEO)

In medija pre 4 sati
Centar Inđije kao velika spavaonica: Hiljade studenata će provesti noć pod otvorenim nebom (VIDEO)

Centar Inđije kao velika spavaonica: Hiljade studenata će provesti noć pod otvorenim nebom (VIDEO)

N1 Info pre 5 sati
VIDEO: Hiljade studenata provešće noć pod otvorenim nebom u Inđiji

VIDEO: Hiljade studenata provešće noć pod otvorenim nebom u Inđiji

Moj Novi Sad pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadKragujevac

Vojvodina, najnovije vesti »

Studenti iz Zapadne Srbije stigli u Rumu, građani im priredili veličanstveni doček (VIDEO)

Studenti iz Zapadne Srbije stigli u Rumu, građani im priredili veličanstveni doček (VIDEO)

N1 Info pre 13 minuta
Popadić: Slike iz Inđije su nešto od čega se režim ne može oporaviti

Popadić: Slike iz Inđije su nešto od čega se režim ne može oporaviti

N1 Info pre 23 minuta
(VIDEO) Kako je izgledao doček kolone iz Beograda u Inđiji

(VIDEO) Kako je izgledao doček kolone iz Beograda u Inđiji

N1 Info pre 13 minuta
I glumci u šetnji sa studentima, Kubura im doneo pitu

I glumci u šetnji sa studentima, Kubura im doneo pitu

N1 Info pre 57 minuta
N1 direktno: Na korak do Novog Sada

N1 direktno: Na korak do Novog Sada

N1 Info pre 58 minuta