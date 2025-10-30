Skupština Beograda danas o rebalansu gradskog budžeta

Beta pre 2 sata

 Odbornici Skupštine Beograda razmatraće danas predlog novog rebalansa gradskog budžeta za ovu godinu.

Na dnevnom redu sednice su i Predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu kao i izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2025. godinu.

Raspravljaće se i o Predlogu odluke o izradi planova od značaja za razvoj grada, zatim Predlog odluke o usvajanju predloga koncesionog akta o potrebi finansiranja nabavke, postavljanja i održavanja pokretnih stepenica i liftova za invalide, rekonstrukcije i održavanja delova tri podzemna prolaza, koji se ne mogu komercijalno koristiti.

Na dnevnom redu sednice je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća za 2025. godinu, kao i Predlog strateške karte buke Grada Beograda.

Odbornici će odlučivati i o Predlogu odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda i Grada Moskve, kao i o Predlogu odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda i Grada Taškenta.

Sednica će početi u 10 časova.

(Beta, 30.10.2025)

