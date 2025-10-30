Skupština Beograda danas o rebalansu gradskog budžeta: Evo šta je sve na dnevnom redu

Odbornici Skupštine Beograda razmatraće danas predlog novog rebalansa gradskog budžeta za ovu godinu.

Na dnevnom redu sednice su i Predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu kao i izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2025. godinu. Raspravljaće se i o Predlogu odluke o izradi planova od značaja za razvoj grada, zatim Predlog odluke o usvajanju predloga koncesionog akta o potrebi finansiranja nabavke,