Skupština Beograda usvojila rebalans – budžet povećan za 1,4 milijarde dinara

Biznis.rs pre 7 sati  |  Redakcija Biznis.rs
ukupno 206,5 milijardi u gradskoj kasi

Odbornici Skupštine Beograda usvojili su danas rebalans budžeta i više odluka koje se odnose na povećanje administrativne takse, poreza na imovinu, a dali su saglasnost i na programne poslovanja i raspodelu dobiti više komunalnih preduzeća. Budžet Grada Beograda rebalansom je podignut za 1,4 milijarde dinara, pa će iznositi ukupno 206,5 milijardi. „Od tog iznosa budžetu grada Beograda pripašće 190 milijardi dinara, dok će 16 milijardi iznositi budžeti gradskih
