EXPO 2027: Beograd izabrao “Strelu Obrenovac” za prevoz putnika sa 50 električnih autobusa

Serbian News Media pre 46 minuta
EXPO 2027: Beograd izabrao “Strelu Obrenovac” za prevoz putnika sa 50 električnih autobusa

Odbornici Skupštine Beograda doneli su danas odluku da konzorcijum firmi, na čijem je čelu Strela Obrenovac, sa 50 električnih autobusa obavlja prevoz putnika za međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO 2027.

To predviđa aneks 1 Ugovora o javno-privatnom partnerstvu Grada sa saobraćajnim preduzećem Strela iz Obrenovca, koji je sklopljen u maju ove godine. Autobusi će saobraćati na linijama EXPO 1, EXPO 3 i EXPO 5 u Surčinu gde će biti održana izložba. Odluku su, većinom glasova doneli odbornici vladajuće koalicije, jer su odbornici opozicije bojkotovali sednicu na kojoj se raspravljalo o rebalansu budžeta za ovu godinu, povećanju taksi i poreza na imovinu, kao i više
PorezRebalans budžetaBudžetObrenovacporez na imovinubojkotEXPOEXPO 2027

