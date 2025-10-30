Strela Obrenovac će prevoziti putnike za EXPO 2027

Danas pre 1 sat  |  Beta
Odbornici Skupštine Beograda doneli su danas odluku da konzorcijum firmi, na čijem je čelu Strela Obrenovac, sa 50 električnih autobusa obavlja prevoz putnika za međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO 2027.

To predviđa aneks 1 Ugovora o javno-privatnom partnerstvu Grada sa saobraćajnim preduzećem Strela iz Obrenovca, koji je sklopljen u maju ove godine. Autobusi će saobraćati na linijama EXPO 1, EXPO 3 i EXPO 5 u Surčinu gde će biti održana izložba. Odluku su, većinom glasova doneli odbornici vladajuće koalicije, jer su odbornici opozicije bojkotovali sednicu na kojoj se raspravljalo o rebalansu budžeta za ovu godinu, povećanju taksi i poreza na imovinu, kao i više
