Odbornici Beograda omogućili Streli iz Obrenovca da prevozi putnike za EXPO 2027

Odbornici Skupštine Beograda doneli su danas odluku da konzorcijum firmi, na čijem je čelu Strela Obrenovac, sa 50 električnih autobusa obavlja prevoz putnika za međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO 2027.

To predviđa aneks 1 Ugovora o javno-privatnom partnerstvu Grada sa saobraćajnim preduzećem Strela iz Obrenovca, koji je sklopljen u maju ove godine. Autobusi će saobraćati na linijama EXPO 1, EXPO 3 i EXPO 5 u Surčinu gde će biti održana izložba. Odluku su, većinom glasova doneli odbornici vladajuće koalicije, jer su odbornici opozicije bojkotovali sednicu na kojoj se raspravljalo o rebalansu budžeta za ovu godinu, povećanju taksi i poreza na imovinu, kao i više