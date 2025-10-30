"Da je vozač sa Novog Beograda istu nesreću izazvao u Grčkoj, dobio bi doživotnu robiju!" Jeziva nesreća izazvala tugu, ali i gnev: "Srbiji je hitno potreban stroži zakon"

Blic pre 35 minuta
"Da je vozač sa Novog Beograda istu nesreću izazvao u Grčkoj, dobio bi doživotnu robiju!" Jeziva nesreća izazvala tugu, ali i…

Nakon stravične saobraćajne nesreće na Novom Beogradu gde je u jednom trenu nestala tročlana porodica, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović stava ovakvo delo zaslužuje kaznu kao za svirepo ubistvo s predumišljajem - 40 godina zatvora. Da li je i zvanično pokrenuta inicijativa koja će se naći u novom Zakonu za bezbednost saobraćaja i da li bi Srbija trebalo da sledi primer daleko strožeg grčkog zakona, za "Blic" otkriva Mirko Koković iz ABS-a.

- Da li tri ugašena života zaista vrede samo 15 godina zatvora? Zar jedna porodica zaslužuje da se zauvek ugasi, a da neko posle deceniju i po izađe i nastavi život kao da ništa nije bilo? Ističem da ovakva dela zaslužuju kaznu kao za svirepo ubistvo s predumišljajem - 40 godina zatvora. Kada kazna za vožnju pod uticajem alkohola koja odnosi živote bude 40 godina zatvora, niko neće olako sesti za volan ako zna da je popio i gutljaj alkohola - poručio je v. d.
