Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

Odbor za kulturu i informisanje utvrdio je danas listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koga su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Odbor je utvrdio da su kandidati Ištvan Bodžoni i Sreten Jovanović i uputiće listu na glasanje na sednicu Narodne skupštine, a ovlašćeni predlagač će biti član Odbora Nataša Jovanović. Pre sednice Odbora za kulturu i informisanje održano je javno slušanje na temu javni razgovor sa predloženim kandidatima za člana Saveta REM-a, na kojem su predstavljene biografije Bodžonija i Jovanovića. Kandidat romske nacionalne manjine Sreten Jovanović istakao je potrebu da se
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Beta pre 24 minuta
Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

Blic pre 49 minuta
Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Radio sto plus pre 8 minuta
Usvojena kandidatura dva člana iz redova nacionalnih manjina za Savet REM, opozicija tvrdi da su bliski SNS

Usvojena kandidatura dva člana iz redova nacionalnih manjina za Savet REM, opozicija tvrdi da su bliski SNS

N1 Info pre 1 sat
Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

Cenzolovka pre 1 sat
Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Beta pre 1 sat
Opozicija tvrdi: Nacionalni saveti su uzurpirani, kandidati za REM nisu nezavisni

Opozicija tvrdi: Nacionalni saveti su uzurpirani, kandidati za REM nisu nezavisni

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nacionalne manjineNataša JovanovićREMOdbor za kulturu i informisanje

Društvo, najnovije vesti »

Samo jedna zemlja na svetu proizvodi svu hranu koja joj je potrebna: Evo koja

Samo jedna zemlja na svetu proizvodi svu hranu koja joj je potrebna: Evo koja

Danas pre 4 minuta
„Zmajevi se vraćaju u svoje gnezdo“: Protestna šetnja roditelja i đaka Jovine gimnazije u Novom Sadu (FOTO; VIDEO)

„Zmajevi se vraćaju u svoje gnezdo“: Protestna šetnja roditelja i đaka Jovine gimnazije u Novom Sadu (FOTO; VIDEO)

Danas pre 24 minuta
Sudar autobusa i kamiona kod Hrama Svetog Save, dve žene povređene

Sudar autobusa i kamiona kod Hrama Svetog Save, dve žene povređene

Danas pre 1 sat
Vučićeva savetnica Suzana Vasiljević na proslavi advokatske kancelarije koja zastupa „Telekom“ i „United grupu“ u Srbiji…

Vučićeva savetnica Suzana Vasiljević na proslavi advokatske kancelarije koja zastupa „Telekom“ i „United grupu“ u Srbiji

Danas pre 39 minuta
Umesto čistog vazduha vlast izabrala Ekspo i stadione

Umesto čistog vazduha vlast izabrala Ekspo i stadione

Danas pre 59 minuta