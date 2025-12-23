Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Beta pre 1 sat

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje je odlučio danas da po hitnom postupku uputi poslanicima listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz redova nacionanih manjina.

Novi kandidati saveta nacionalnih manjina su Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni.

U saopštenju na sajtu Skupštine Srbije piše da ih Odbor predlaže posle današnjeg javnog slušanja i razgovora s kandidatima.

Poslanici Skupštine Srbije su početkom novembra izabrali osam od devet članova novog saziva Saveta REM, ali nijednog od tadašnja dva kandidata nacionalnih manjina.

Četvoro članova Saveta REM, od osam izabranih, u petak je podnelo ostavke smatrajući da je bila nezakonita procedura izbora kandidata koga su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina.

(Beta, 23.12.2025)

Povezane vesti »

Skupštinski Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

Skupštinski Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Skupštinski odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Skupštinski odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

RTS pre 1 sat
Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Serbian News Media pre 39 minuta
Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

Blic pre 2 sata
Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Odbor: Po hitnom postupku u skupštinsku proceduru staviti listu kandidata nacionalnih manjina za REM

Radio sto plus pre 1 sat
Usvojena kandidatura dva člana iz redova nacionalnih manjina za Savet REM, opozicija tvrdi da su bliski SNS

Usvojena kandidatura dva člana iz redova nacionalnih manjina za Savet REM, opozicija tvrdi da su bliski SNS

N1 Info pre 2 sata
Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

Cenzolovka pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeREM

Društvo, najnovije vesti »

Istraživanje NDNV-a: Lokalni novinari najugroženiji, medijska scena u Srbiji izuzetno centralizovana

Istraživanje NDNV-a: Lokalni novinari najugroženiji, medijska scena u Srbiji izuzetno centralizovana

Danas pre 35 minuta
Udes automobila s 10 migranata kod Babušnice, uhapšen vozač

Udes automobila s 10 migranata kod Babušnice, uhapšen vozač

Danas pre 35 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 101. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 101. kolu?

Danas pre 20 minuta
Srbi padaju kao pokošeni, ali ne samo od gripa! Ako osetite ove simptome evo šta vam se zaista događa: RHMZ izdao upozorenje…

Srbi padaju kao pokošeni, ali ne samo od gripa! Ako osetite ove simptome evo šta vam se zaista događa: RHMZ izdao upozorenje: "Neophodan je oprez"

Blic pre 29 minuta
Individualna ložišta, kolektivna onkologija

Individualna ložišta, kolektivna onkologija

Danas pre 1 sat