Skupštinski odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Skupštinski odbor za kulturu i informisanje utvrdio je listu kandidata za člana Saveta REM-a koga su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina. Kandidati su Ištvan Bodžoni i Sreten Jovanović.

Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine utvrdio je listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koga su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina. Odbor je utvrdio da su kandidati Ištvan Bodžoni i Sreten Jovanović i uputiće listu na glasanje na sednicu Narodne skupštine, a ovlašćeni predlagač će biti član Odbora Nataša Jovanović. Pre sednice Odbora održano je javno slušanje na temu javni razgovor sa predloženim
