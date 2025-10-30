"Država nije tu da ruši, već da gradi" Sofronijević: Sečanj dobija nove puteve i rešene imovinske odnose

Blic pre 2 sata
"Država nije tu da ruši, već da gradi" Sofronijević: Sečanj dobija nove puteve i rešene imovinske odnose

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević posetila je danas opštinu Sečanj, gde je sa predstavnicima lokalne samouprave, službenicima i građanima razgovarala o primeni Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, koji je stupio na snagu 24. oktobra.

"Država ovim zakonom postavlja jasna pravila i uspostavlja nultu toleranciju na nelegalnu gradnju, ali istovremeno pruža ruku svakom građaninu koji želi da svoju imovinu uvede u zakonske okvire. Država nije tu da ruši, već da gradi, poverenje, red i sigurnost. Želimo da pomognemo svakom čoveku, da u svojoj državi, postane svoj na svome. Srbija ovim zakonom ulazi u novu eru imovinske sigurnosti", rekla je Sofronijević, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva.
