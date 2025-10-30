"Naš sin je otišao, sada se molimo za drugog": Oglasila se majka poginulog dečaka u nesreći kod Novog Sada (foto)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Novi Sad - Beograd tokom noći sa utorka na sredu poginuo je Lazar P. (16). Kombi u kojem je bio stradali dečak, bio je i njegov brat i još šestorica dečaka i vozač koji su povređeni prilikom prevrtanja, totalno je uništen.

Iz do sada nepoznatog razloga kombi koji je prevozio mlade sportiste sleteo je sa puta i prevrnuo se na bok. Na licu mesta poginuo je mladi džudista Partizana, a njegova majka se nakon nesreće oglasila za list "Alo". "Naš sin je otišao, sada se molim Bogu da će moj drugi sin biti dobro", rekla je Lazareva majka kroz suze. 43-godišnji vozač i još sedam dečaka su povređeni. Nesreća se dogodila ubrzo nakon naplatne rampe, a uzrok nesreće nije poznat. Novinar hronike