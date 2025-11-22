Na Novom Beogradu ubijen vođa navijača: Partizana?! Ove godine već dva puta izbegao smrt: Sumnja se da je njemu bio namenjen eksploziv iz kosovske (foto)

Na Novom Beogradu je jutros ubijen T. P, vođa navijača Partizana. Neidentifikovani napadač ga je upucao vatrenim oružjem kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića. Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je i u pitanju je T. P. (25), vođa navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta ove godine bio na meti. Prema nezvaničnim informacijama, nepoznati napadač izrešetao je iz vatrenog oružja i ubio T. P. kod trafike u Bulevaru Arsenija