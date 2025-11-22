Na Novom Beogradu ubijen vođa navijača: Partizana?! Ove godine već dva puta izbegao smrt: Sumnja se da je njemu bio namenjen eksploziv iz kosovske (foto)

Blic pre 53 minuta
Na Novom Beogradu ubijen vođa navijača: Partizana?! Ove godine već dva puta izbegao smrt: Sumnja se da je njemu bio namenjen…
Na Novom Beogradu je jutros ubijen T. P, vođa navijača Partizana. Neidentifikovani napadač ga je upucao vatrenim oružjem kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića. Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je i u pitanju je T. P. (25), vođa navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta ove godine bio na meti. Prema nezvaničnim informacijama, nepoznati napadač izrešetao je iz vatrenog oružja i ubio T. P. kod trafike u Bulevaru Arsenija
PartizanZemun

