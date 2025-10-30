Oglasio se Rale nakon drame u Dubaiju: Anu Nikolić izbacili iz hotela, a on sad otkrio detalje: "Isplatio sam 30.000 evra, neka pokaže uplatnice"

Blic pre 2 sata
Oglasio se Rale nakon drame u Dubaiju: Anu Nikolić izbacili iz hotela, a on sad otkrio detalje: "Isplatio sam 30.000 evra…

Kompozitor Goran Ratković Rale i pevačica Ana Nikolić napravili su pravu dramu u Dubaiju, a "Blic" je došao u posed snimka na kom se vidi kako osoblje izbacuje Anu iz hotelske sobe i da ona odbija da plati račun.

Sada se oglasio Rale i otkrio svoju stranu priče. - Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru -rekao
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Anu Nikolić izbacuju iz hotelske sobe: Pevačica u žestokoj raspravi sa osobljem u Dubaiju: "Odbijam da platim, pozvala…

(Video) Anu Nikolić izbacuju iz hotelske sobe: Pevačica u žestokoj raspravi sa osobljem u Dubaiju: "Odbijam da platim, pozvala sam policiju"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana Nikolić

Zabava, najnovije vesti »

"Haris jednostavno ne zna, ja to zaista mislim": Evo da li se Vesna Zmijanac ljuti na Džinovića zbog izjave o njenoj pesmi - o…

"Haris jednostavno ne zna, ja to zaista mislim": Evo da li se Vesna Zmijanac ljuti na Džinovića zbog izjave o njenoj pesmi - o Milici Pavlović kaže: "Ne ume drugačije" (video)

Blic pre 14 minuta
"Imao sam psihičkih problema, lečio sam se u Turskoj": Aca Živanović prvi put o zdravstvenom stanju: "Hteo sam da se povučem…

"Imao sam psihičkih problema, lečio sam se u Turskoj": Aca Živanović prvi put o zdravstvenom stanju: "Hteo sam da se povučem sa estrade" (video)

Blic pre 34 minuta
"Htela sam da uradim zube, Bog mi nije dao": Haos na mrežama zbog izjave Dušice Grabović: Mnogi misle da ovo nije trebalo da…

"Htela sam da uradim zube, Bog mi nije dao": Haos na mrežama zbog izjave Dušice Grabović: Mnogi misle da ovo nije trebalo da priča

Blic pre 1 sat
(Video) Panika! Tri majmuna pobegla posle prevrtanja kamiona: Vlasti Misisipija upozoravaju da su agresivni

(Video) Panika! Tri majmuna pobegla posle prevrtanja kamiona: Vlasti Misisipija upozoravaju da su agresivni

Blic pre 39 minuta
"Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga…

"Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga - pevačica u "Ceca show" ispričala sve detalje

Blic pre 58 minuta