"Oni su pobedili": Vučić se oglasio uoči 1. novembra: "Nije lako toliko meseci gubiti vreme po ulicama i toliko energije uložiti, ja im čestitam na tome"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će mnogi biti razočarani u subotu zbog prevelikih očekivanja od skupa u Novom Sadu, koji su najavili studenti u blokadi i poručio da neće biti nikakve promene vlasti.

"Poštujem svakoga ko ima svoj politički stav, spreman sam da čujem, spreman da saslušam, da izađem u susret oko svega što je racionalno i razumno, želimo da pokažemo pijetet prema stradalima, da se utvrdi odgovornost za sve ljude i prosto sam sasvim siguran da ćemo na kraju morati da sednemo i da razgovaramo", rekao je Vučić za RTS u Taškentu. On je tako odgovorio na pitanje da li, kada svi čekaju i gledaju u subotu, očekuje da će skup u Novom Sadu povodom