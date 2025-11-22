CIK Kosova utvrdio rokove za organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora

Danas pre 7 sati  |  Beta
CIK Kosova utvrdio rokove za organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova je danas utvrdila rokove za radnje koje će preduzeti u okviru priprema vanrednih parlamentarnih izbora, zakazanih za 28. decembar 2025.Predizborna kampanja počinje 17. decembra i traje do 28. decembra u 6.59, odlučeno je na sednici CIK-a.

Do 24. novembra će doneti odluku o određivanju limita za troškove izborne kampanje, dok rok za izjavu političkih stranaka o izborima, kroz koalicije, počinje 24. novembra i završava se 30. novembra. Rok za podnošenje prijave političkih subjekata za sertifikaciju za učešće na izborima počinje 24. novembra i završava se 30. novembra. Po CIK-u rok za dostavljanje liste kandidata sertifikovanih političkih subjekata je od 24. novembra i završava se 7. decembra 2025. Za
