Rokovi za izborne radnje na KiM: Spisak biračkih mesta se mora objaviti do 25. novembra

Blic
Rok za podnošenje lista za izbore je 7. decembar. Opštinske izborne komisije treba imenovati do 26. novembra. Centralna izborna komisija Kosova usvojila je na današnjoj sednici rokove za sporovođenje aktivnosti uoči vanrednih parlamentarnih izbora 28. decembra, prema kojima je 7. decembar rok za podnošenje lista za izbore. Komisija će 8. decembra održati žreb kojim će odrediti raspored lista na glasačkom listiću. Spisak biračkih mesta se mora objaviti do 25.
Danas
Blic
Radio sto plus
Danas
Blic
Danas