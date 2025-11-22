Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbiji traje borba za pravdu i demokratiju

Radio sto plus pre 3 sata
Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je danas, na kongresu Evropske demokratske partije (EDP) u Bilbau, kazao da u Srbiji godinama traje neprestana bitka za pravdu i vladavinu prava.

Aleksić, predsednik opozicionog NPS je naveo i da u Srbiji traje i bitka za “odgovornost, slobodu medija i poštene izbore”, preneo je NPS. “Kada god se jedan narod izbori za demokratiju i slobodu, svi smo bezbedniji i na dobitku, ali kada je sloboda ugrožena, svako od nas je u opasnosti i zato je ovo moj poziv na akciju”, rekao je. Kazao je i da je u Srbiji pre godinu dana 16 ljudi i dece “izgubilo živote zbog korupcije i neodgovornosti”, te da, kako je naveo,
Ključne reči

korupcijaIzboriMiroslav Aleksić

