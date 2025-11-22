Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbiji traje borba za pravdu i demokratiju

Danas pre 2 sata  |  Beta
Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbiji traje borba za pravdu i demokratiju

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je danas, na kongresu Evropske demokratske partije (EDP) u Bilbau, kazao da u Srbiji godinama traje neprestana bitka za pravdu i vladavinu prava.

Aleksić, predsednik opozicionog NPS je naveo i da u Srbiji traje i bitka za „odgovornost, slobodu medija i poštene izbore“, preneo je NPS. „Kada god se jedan narod izbori za demokratiju i slobodu, svi smo bezbedniji i na dobitku, ali kada je sloboda ugrožena, svako od nas je u opasnosti i zato je ovo moj poziv na akciju“, rekao je. Kazao je i da je u Srbiji pre godinu dana 16 ljudi i dece „izgubilo živote zbog korupcije i neodgovornosti“, te da, kako je naveo,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbiji traje borba za pravdu i demokratiju

Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbiji traje borba za pravdu i demokratiju

Radio sto plus pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

korupcijaIzboriMiroslav Aleksić

Politika, najnovije vesti »

Rokovi za izborne radnje na KiM: Spisak biračkih mesta se mora objaviti do 25. novembra

Rokovi za izborne radnje na KiM: Spisak biračkih mesta se mora objaviti do 25. novembra

Blic pre 3 minuta
Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbiji traje borba za pravdu i demokratiju

Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbiji traje borba za pravdu i demokratiju

Radio sto plus pre 43 minuta
Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbiji traje borba za pravdu i demokratiju

Aleksić (NPS) na kongresu Evropske demokratske partije: U Srbiji traje borba za pravdu i demokratiju

Danas pre 2 sata
Subotički studenti zatražili rasformiranje zborova: "Deo njih kompromitovan uticajem opozicionih stranaka"

Subotički studenti zatražili rasformiranje zborova: "Deo njih kompromitovan uticajem opozicionih stranaka"

Blic pre 4 sati
CIK Kosova utvrdio rokove za organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora

CIK Kosova utvrdio rokove za organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora

Danas pre 4 sati