Vučić u Trebinju: Srbija je za dijalog i mir, ali će biti spremna da se odbrani od agresora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Trebinju da je Srbija opredeljena za dijalog i da će učiniti sve da sačuva mir, ali da nije naivna i da će biti spremna da se odbrani od potencijalnog agresora iz regiona.

Na svečanosti povodom otvaranja bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar", Aleksandar Vučić je rekao da Srbija "hoće da razgovara i hoće mir", ali da će za manje od dve godine udvostručiti svoje vojne kapacitete, jer je sloboda "najpreča stvar za Srbina". "Umećemo da sačuvamo slobodu naše zemlje, ne ugrožavajući nikoga, a oni koji misle da smo naivni i da će stvari moći da idu kao 1941. i kao mnogo puta u istoriji, treba da znaju da nisam ni naivan ni glup da im