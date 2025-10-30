Prvo oglašavanje voditeljke nakon što se srušila u uživo programu: Maša Zipovski otkrila kako se oseća: "Izvinite na prekidu programa" (foto)

Voditeljka igre na sreću "Bingo" Maša Zipovski srušila se večeras uživo u emisiji, a sad se oglasila na društvenim mrežama i otkrila kako se oseća.

- Hvala svima na brizi. Desi se, ali je sada sve u redu - navela je Maša prvo. - Izvinite na prekidu programa i hvala na razumevanju. Već od sutra se vidimo - dodala je ona na Instagramu. Ona je izgovarala izvučene brojeve za dobitnu kombinaciju, a onda se odjednom srušila i nestala iz kadra. - Uz broj 23 pojaviće se i kugla broj 10, naredna kuglica donosi broj 21. Sledi nam broj... - izgovorila je Maša neposredno pre nego što je pala. Kako se vidi na snimku,