Prvo oglašavanje voditeljke nakon što se srušila u uživo programu: Maša Zipovski otkrila kako se oseća: "Izvinite na prekidu programa" (foto)

Blic pre 1 sat
Prvo oglašavanje voditeljke nakon što se srušila u uživo programu: Maša Zipovski otkrila kako se oseća: "Izvinite na prekidu…

Voditeljka igre na sreću "Bingo" Maša Zipovski srušila se večeras uživo u emisiji, a sad se oglasila na društvenim mrežama i otkrila kako se oseća.

- Hvala svima na brizi. Desi se, ali je sada sve u redu - navela je Maša prvo. - Izvinite na prekidu programa i hvala na razumevanju. Već od sutra se vidimo - dodala je ona na Instagramu. Ona je izgovarala izvučene brojeve za dobitnu kombinaciju, a onda se odjednom srušila i nestala iz kadra. - Uz broj 23 pojaviće se i kugla broj 10, naredna kuglica donosi broj 21. Sledi nam broj... - izgovorila je Maša neposredno pre nego što je pala. Kako se vidi na snimku,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Ovo je bio trenutak kada se voditeljka "binga" srušila u programu uživo: Počela da se trese, kamermani joj pritrčali u…

(Video) Ovo je bio trenutak kada se voditeljka "binga" srušila u programu uživo: Počela da se trese, kamermani joj pritrčali u pomoć: Drama u emisiji

Blic pre 1 sat
Voditeljka "Binga" se srušila uživo u emisiji: Čitala izvučene brojeve, pa prevrnula očima i nestala iz kadra (foto)

Voditeljka "Binga" se srušila uživo u emisiji: Čitala izvučene brojeve, pa prevrnula očima i nestala iz kadra (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bingo

Zabava, najnovije vesti »

"Haris jednostavno ne zna, ja to zaista mislim": Evo da li se Vesna Zmijanac ljuti na Džinovića zbog izjave o njenoj pesmi - o…

"Haris jednostavno ne zna, ja to zaista mislim": Evo da li se Vesna Zmijanac ljuti na Džinovića zbog izjave o njenoj pesmi - o Milici Pavlović kaže: "Ne ume drugačije" (video)

Blic pre 14 minuta
"Imao sam psihičkih problema, lečio sam se u Turskoj": Aca Živanović prvi put o zdravstvenom stanju: "Hteo sam da se povučem…

"Imao sam psihičkih problema, lečio sam se u Turskoj": Aca Živanović prvi put o zdravstvenom stanju: "Hteo sam da se povučem sa estrade" (video)

Blic pre 34 minuta
"Htela sam da uradim zube, Bog mi nije dao": Haos na mrežama zbog izjave Dušice Grabović: Mnogi misle da ovo nije trebalo da…

"Htela sam da uradim zube, Bog mi nije dao": Haos na mrežama zbog izjave Dušice Grabović: Mnogi misle da ovo nije trebalo da priča

Blic pre 1 sat
(Video) Panika! Tri majmuna pobegla posle prevrtanja kamiona: Vlasti Misisipija upozoravaju da su agresivni

(Video) Panika! Tri majmuna pobegla posle prevrtanja kamiona: Vlasti Misisipija upozoravaju da su agresivni

Blic pre 39 minuta
"Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga…

"Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga - pevačica u "Ceca show" ispričala sve detalje

Blic pre 58 minuta