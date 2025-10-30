(Video) Ovo je bio trenutak kada se voditeljka "binga" srušila u programu uživo: Počela da se trese, kamermani joj pritrčali u pomoć: Drama u emisiji

Voditeljka igre na sreću "Bingo", Maša Zipovski srušila se večeras uživo u emisiji, a sada se na društvenim mrežama pojavio snimak kako je izgledala dramatična situacija u studiju.

Naime, ona je izgovarala izvučene brojeve za dobitnu kombinaciju, a onda se odjednom srušila i nestala iz kadra. "Uz broj 23 pojaviće se i kugla broj 10, naredna kuglica donosi broj 21. Sledi nam broj...", izgovorila je Maša neposredno pre nego što je pala. Kako se vidi na snimku, kamermani su joj odmah pritrčali u pomoć, a emisija je prekinuta reklamama. Inače, Maša je veoma aktivna na Instagramu, gde neretko deli svoje fotografije iz studija, a tako i iz
