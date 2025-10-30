"Rizik od širenja rata nikada nije bio veći": Orban najavio pokretanje antiratne turneje širom Mađarske: "Spremite se"

Premijer Mađarske Viktor Orban najavio je danas na svom Fejsbuku profilu pokretanje antiratne turneje širom zemlje.

- Oni koji žele mir pridružiće nam se. Županija Đer-Mošon-Šopron, spremite se. Vidimo se tamo 15. novembra - poručio je Orban, prenosi agencija MTI. Orban je ocenio da je rizik od širenja rata danas veći nego ikada ranije, dodajući da Evropljani žele da idu u rat. - Mi smo Evropljani, ali ne želimo da idemo u rat. Mađari neće ići u rat. Mi smo protiv rata, na strani mira - objavio je Orban na svom Fejsbuku profilu. (Tanjug)