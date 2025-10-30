Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista isplivala je zabrinjavajuća istina

Da decu-sportiste na utakmice ili turnire kombijem prevoze njihovi treneri ili članovi uprave kluba, uopšte nije usamljen slučaj. Poslednji takav imao je tragičan ishod. S druge strane, taj način prevoza nije obuhvaćen zakonskim aktom i kombi, bez obzira ko su njegovi putnici, u praksi može da vozi svako ko ima vozačku dozvolu B kategorije.

Teška saobraćajna nesreća na autoputu Novi Sad-Beograd u kojoj je nastradao 16-godišnji član beogradskog džudo kluba “Partizan”, otvorila je i pitanje ko i na koji način prevozi decu članove sportskih klubova. Osnovna dilema je da li je kombi, kao prevozno sredstvo, uopšte obuhvaćen Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece („Službeni glasnik RS“, br. 52/2019 i 61/2019)? Kako za “Blic” objašnjava pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja