Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista isplivala je zabrinjavajuća istina

Blic pre 2 sata
Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista…

Da decu-sportiste na utakmice ili turnire kombijem prevoze njihovi treneri ili članovi uprave kluba, uopšte nije usamljen slučaj. Poslednji takav imao je tragičan ishod. S druge strane, taj način prevoza nije obuhvaćen zakonskim aktom i kombi, bez obzira ko su njegovi putnici, u praksi može da vozi svako ko ima vozačku dozvolu B kategorije.

Teška saobraćajna nesreća na autoputu Novi Sad-Beograd u kojoj je nastradao 16-godišnji član beogradskog džudo kluba “Partizan”, otvorila je i pitanje ko i na koji način prevozi decu članove sportskih klubova. Osnovna dilema je da li je kombi, kao prevozno sredstvo, uopšte obuhvaćen Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece („Službeni glasnik RS“, br. 52/2019 i 61/2019)? Kako za “Blic” objašnjava pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista…

Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista isplivala je zabrinjavajuća istina

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanNovi SadSlužbeni glasniksaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Blic pre 18 minuta
Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Drama u Novom sadu: Gori stan u naselju Detelinara: Ima povređenih (foto/video)

Blic pre 18 minuta
Cela kuća u plamenu, jedna osoba povređena: Požar u Zmajevu: Vatra kulja na sve strane, vatrogasci na terenu (video)

Cela kuća u plamenu, jedna osoba povređena: Požar u Zmajevu: Vatra kulja na sve strane, vatrogasci na terenu (video)

Blic pre 1 sat
Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Povređeni kod naplatne rampe u Novom Sadu u stabilnom stanju, jedan dečak prevezen u Beograd

Danas pre 1 sat
Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista…

Zašto je trener vozio decu na turnir, a ne profesionalni vozač: Posle jezive nesreće u koji je poginuo mladi džudista isplivala je zabrinjavajuća istina

Blic pre 2 sata