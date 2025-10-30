Južnjaci organizovano kreću za Novi Sad

Bujanovačke pre 1 sat
Južnjaci organizovano kreću za Novi Sad

Bujanovac, Niš, 30. oktobar 2025. (foto arhiva) – Zborovi građana sa juga Srbije pozivali su na zajednički polazak na komemorativni skup u Novom Sadu u subotu, 1. novembra.

Okupljanje je u 4:45 kod hotela Nais. Kažu da je interesovanje veliko. Iz zborova naglašavaju da svako putuje u sopstvenom aranžmanu, ali se organizuje zajednički polazak građana Niša, Prokuplja, Leskovca, Pirota, Surdulice, Vranja, Bujanovca, Svrljiga i Aleksinca, pišu Južne vesti. Deo će se okupiti kod Naisa, odakle je polazak u 5 sati, a deo će se pridružiti usput. Deo studenata iz Niša već je krenuo put Novog Sada biciklima, a drugi su danas krenuli pešice
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Krenula šetnja studenata od FDU ka Novom Sadu, danas pešače do Inđije (FOTO; VIDEO)

Krenula šetnja studenata od FDU ka Novom Sadu, danas pešače do Inđije (FOTO; VIDEO)

Danas pre 45 minuta
FOTO, VIDEO: Zrenjaninski i vršački studenti i srednjoškolci krenuli pešice ka Novom Sadu

FOTO, VIDEO: Zrenjaninski i vršački studenti i srednjoškolci krenuli pešice ka Novom Sadu

Zrenjaninski pre 1 sat
Građani sa juga zajedno kreću ka Novom Sadu u subotu, polazak od hotela „Nais“

Građani sa juga zajedno kreću ka Novom Sadu u subotu, polazak od hotela „Nais“

Naissus info pre 1 sat
Inđijski studenti pozivaju sugrađane: Dođite da dočekamo studente iz Novog Pazara

Inđijski studenti pozivaju sugrađane: Dođite da dočekamo studente iz Novog Pazara

In medija pre 2 sata
Ka Novom Sadu kreće još jedna grupa studenata: Danas pešače od Beograda do Inđije

Ka Novom Sadu kreće još jedna grupa studenata: Danas pešače od Beograda do Inđije

N1 Info pre 3 sata
Studenti iz Beograda se okupljaju ispred zgrade FDU: Uskoro kreću peške do Novog Sada FOTO, VIDEO

Studenti iz Beograda se okupljaju ispred zgrade FDU: Uskoro kreću peške do Novog Sada FOTO, VIDEO

Nova pre 3 sata
Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, jedna kolona na ručku druga na noćenju

Inđija danas dočekuje dve kolone studenata, jedna kolona na ručku druga na noćenju

In medija pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLeskovacVranjePirotNovi SadBujanovacSvrljigProkupljeSurdulicaAleksinac

Društvo, najnovije vesti »

BLOG uživo: Prvi dan šetnje od Beograda do Novog Sada

BLOG uživo: Prvi dan šetnje od Beograda do Novog Sada

Mašina pre 45 minuta
SRCE: Beograd se zadužio 2,5 milijardi dinara da bi komunalnoj policiji pravio objekte

SRCE: Beograd se zadužio 2,5 milijardi dinara da bi komunalnoj policiji pravio objekte

N1 Info pre 11 minuta
Si Đinpingova vizija otvorenog i inkluzivnog azijsko-pacifičkog prostora

Si Đinpingova vizija otvorenog i inkluzivnog azijsko-pacifičkog prostora

Beta pre 30 minuta
Policija najavila snimanje skupova u petak i subotu u Novom Sadu

Policija najavila snimanje skupova u petak i subotu u Novom Sadu

Beta pre 46 minuta
Krenula šetnja studenata od FDU ka Novom Sadu, danas pešače do Inđije (FOTO; VIDEO)

Krenula šetnja studenata od FDU ka Novom Sadu, danas pešače do Inđije (FOTO; VIDEO)

Danas pre 45 minuta