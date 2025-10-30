Južnjaci organizovano kreću za Novi Sad

Bujanovac, Niš, 30. oktobar 2025. (foto arhiva) – Zborovi građana sa juga Srbije pozivali su na zajednički polazak na komemorativni skup u Novom Sadu u subotu, 1. novembra.

Okupljanje je u 4:45 kod hotela Nais. Kažu da je interesovanje veliko. Iz zborova naglašavaju da svako putuje u sopstvenom aranžmanu, ali se organizuje zajednički polazak građana Niša, Prokuplja, Leskovca, Pirota, Surdulice, Vranja, Bujanovca, Svrljiga i Aleksinca, pišu Južne vesti. Deo će se okupiti kod Naisa, odakle je polazak u 5 sati, a deo će se pridružiti usput. Deo studenata iz Niša već je krenuo put Novog Sada biciklima, a drugi su danas krenuli pešice