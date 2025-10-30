Alarmantni podaci: Ovi srpski gradovi već sad ispunili godišnju „kvotu“ zagađenja, na spisku četiri nova mesta

Danas pre 6 sati  |  Una Miletić
Alarmantni podaci: Ovi srpski gradovi već sad ispunili godišnju „kvotu“ zagađenja, na spisku četiri nova mesta

Poznato je da zagađenje vazduha godinama unazad u „hladnom periodu“ u Srbiji značajno premašuje evropske standarde te da smo neretko na vrhu, među najzagađenijim zemljama u Evropi, a Beograd je neretko među najzagađenijim gradovima u svetu.

To sa sobom povlači i činjenicu da se nalazimo i među državama sa najvećim brojem smrtnih slučajeva povezanih sa zagađenjem vazduha. Nažalost, ni tokom predstojeće grejne sezone nema nagoveštaja da će Srbija prodisati. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije kaže za Danas da ove zime, kao i prethodnih, možemo očekivati značajno povećanje koncentracija pojedinih zagađujućih materija, pre svega suspendovanih čestica prečnika do 2,5 i 10 mikrometara (PM2.5 i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Prokuplje i Leskovac među najzagađenijim gradovima u Srbiji: Daleko premašeni zakonski limiti PM čestica

Prokuplje i Leskovac među najzagađenijim gradovima u Srbiji: Daleko premašeni zakonski limiti PM čestica

Rešetka pre 5 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

„Nasilje i mržnja su se pored Ćacilenda odomaćili i u centru grada“: Beograd na meti neonacista, policija ne reaguje

„Nasilje i mržnja su se pored Ćacilenda odomaćili i u centru grada“: Beograd na meti neonacista, policija ne reaguje

Danas pre 26 minuta
Zborovi Novog Sada zatražili da zastave na zgradama institucija budu spuštene na pola koplja na godišnjicu pada nadstrešnice…

Zborovi Novog Sada zatražili da zastave na zgradama institucija budu spuštene na pola koplja na godišnjicu pada nadstrešnice

Danas pre 36 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 87. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 87. kolu?

Danas pre 41 minuta
Sindikati novosadskih fakulteta osudili pretnje aktivistkinji Tari Rukeci Milivojević

Sindikati novosadskih fakulteta osudili pretnje aktivistkinji Tari Rukeci Milivojević

Danas pre 1 sat
Novo istraživanje Lipsosa

Novo istraživanje Lipsosa

Danas pre 1 sat