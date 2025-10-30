Alarmantni podaci: Ovi srpski gradovi već sad ispunili godišnju „kvotu“ zagađenja, na spisku četiri nova mesta

Poznato je da zagađenje vazduha godinama unazad u „hladnom periodu“ u Srbiji značajno premašuje evropske standarde te da smo neretko na vrhu, među najzagađenijim zemljama u Evropi, a Beograd je neretko među najzagađenijim gradovima u svetu.

To sa sobom povlači i činjenicu da se nalazimo i među državama sa najvećim brojem smrtnih slučajeva povezanih sa zagađenjem vazduha. Nažalost, ni tokom predstojeće grejne sezone nema nagoveštaja da će Srbija prodisati. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije kaže za Danas da ove zime, kao i prethodnih, možemo očekivati značajno povećanje koncentracija pojedinih zagađujućih materija, pre svega suspendovanih čestica prečnika do 2,5 i 10 mikrometara (PM2.5 i