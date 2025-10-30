Prokuplje i Leskovac među najzagađenijim gradovima u Srbiji: Daleko premašeni zakonski limiti PM čestica

Zagađenje vazduha u Srbiji ponovo dostiže alarmantne nivoe — a gradovi Prokuplje i Leskovac već krajem oktobra spadaju među one sa najvećim brojem dana sa prekoračenjem dozvoljenih vrednosti zagađujućih materija.

Prema podacima Nacionalne ekološke asocijacije (NEA), Prokuplje je od početka godine imalo 113 dana sa prekoračenjem granične dnevne vrednosti za PM10 čestice, dok Leskovac beleži 95 dana, čime su oba grada višestruko premašila zakonski dozvoljeni limit od 35 dana godišnje. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije upozorava da će se situacija dodatno pogoršati sa padom temperatura i početkom grejne sezone, a prenosi Danas. „Sagorevanje fosilnih goriva –