Nakon izraelskih napada u kojima je stradalo 109 osoba, ponovo na snazi prekid vatre u Pojasu Gaze

Danas pre 5 sati  |  RTS, Al Džazira
Nakon izraelskih napada u kojima je stradalo 109 osoba, ponovo na snazi prekid vatre u Pojasu Gaze

U izraelskim napadima na Pojas Gaze, u poslednjih 12 sati, ubijeno je 109 ljudi, uključujući više od pedesetoro dece, 23 žene i sedam osoba sa invaliditetom.

IDF kaže da je obnovila prekid vatre u skladu sa uputstvima političkog rukovodstva. Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da je pogođeno više od 30 meta u opkoljenoj enklavi, tvrdeći da su mete bili „teroristi na komandnim pozicijama“. Kancelarija za medije palestinske uprave u Pojasu Gaze saopštila je da je 109 ljudi ubijeno u izraelskim napadima u poslednjih 12 sati, uključujući 52 deteta, 23 žene, četiri starije osobe i sedam osoba sa invaliditetom. RTS
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 109 ljudi u poslednjih 12 sati

U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 109 ljudi u poslednjih 12 sati

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSPalestinainvaliditetGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Izrael zabranjuje Crvenom krstu pristup palestinskim zatvorenicima "Odluka je u skladu sa izraelskim zakonom o pritvoru…

Izrael zabranjuje Crvenom krstu pristup palestinskim zatvorenicima "Odluka je u skladu sa izraelskim zakonom o pritvoru ilegalnih boraca"

Kurir pre 35 minuta
Rupa u Zemljinom magnetnom polju nastavlja da se širi velikom brzinom, stručnjaci: "Dešava se nešto neobično"

Rupa u Zemljinom magnetnom polju nastavlja da se širi velikom brzinom, stručnjaci: "Dešava se nešto neobično"

Blic pre 29 minuta
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 109 ljudi u poslednjih 12 sati

U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 109 ljudi u poslednjih 12 sati

Blic pre 1 sat
Penzioner (85) bez dozvole izazvao horor sudar: Prešao kolima u suprotni smer pa se zakucao u autobus pun dece: On stradao na…

Penzioner (85) bez dozvole izazvao horor sudar: Prešao kolima u suprotni smer pa se zakucao u autobus pun dece: On stradao na licu mesta, 15 đaka prebačeno u bolnicu

Blic pre 54 minuta
Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu

Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu

Telegraf pre 1 sat