Nakon izraelskih napada u kojima je stradalo 109 osoba, ponovo na snazi prekid vatre u Pojasu Gaze

U izraelskim napadima na Pojas Gaze, u poslednjih 12 sati, ubijeno je 109 ljudi, uključujući više od pedesetoro dece, 23 žene i sedam osoba sa invaliditetom.

IDF kaže da je obnovila prekid vatre u skladu sa uputstvima političkog rukovodstva. Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da je pogođeno više od 30 meta u opkoljenoj enklavi, tvrdeći da su mete bili „teroristi na komandnim pozicijama“. Kancelarija za medije palestinske uprave u Pojasu Gaze saopštila je da je 109 ljudi ubijeno u izraelskim napadima u poslednjih 12 sati, uključujući 52 deteta, 23 žene, četiri starije osobe i sedam osoba sa invaliditetom. RTS