Vučić u Samarkandu: Srbija uspela da odbrani svoju poziciju po pitanju Kosova i Metohije u Unesku

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić u Samarkandu: Srbija uspela da odbrani svoju poziciju po pitanju Kosova i Metohije u Unesku
Predsednik Srbije Aleksandar Vučića izjavio je danas u Samarkandu, gde je prisustvovao otvaranju 43. zasedanja Generalne konferencije Uneska, da je za našu zemlju bilo veoma teško da odbrani poziciju poštovanja teritorijalnog integriteta po pitanju KiM i da smo to uspeli ogromnim diplomatskim aktivnostima. "Što se tiče samog Uneska, za nas je bilo veoma teško da odbranimo tu poziciju. Uspeli smo ogromnim diplomatskim aktivnostima i velikim brojem diplomatskih
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić na Generalnoj konferenciji Unesko: Sa Pelegrinijem o zajedničkom rešavanju pitanja energetike Slovačke, Srbije i Mađarske…

Vučić na Generalnoj konferenciji Unesko: Sa Pelegrinijem o zajedničkom rešavanju pitanja energetike Slovačke, Srbije i Mađarske

RTV pre 44 minuta
Vučić u Samarkandu na Generalnoj konferenciji Uneska: Srbija uspela da odbrani svoju poziciju po pitanju KiM

Vučić u Samarkandu na Generalnoj konferenciji Uneska: Srbija uspela da odbrani svoju poziciju po pitanju KiM

RTS pre 33 minuta
Vučić: Srbi sa Kosova i Metohije podržavaju Srbiju i njenog predsednika

Vučić: Srbi sa Kosova i Metohije podržavaju Srbiju i njenog predsednika

Euronews pre 23 minuta
Vučić sa Pelegrinijem razgovarao o zajedničkom rešavanju pitanja energetike Slovačke, Srbije i Mađarske

Vučić sa Pelegrinijem razgovarao o zajedničkom rešavanju pitanja energetike Slovačke, Srbije i Mađarske

Telegraf pre 43 minuta
Vučić u Uzbekistanu: Srbija ponosna na svoje članstvo u UNESKO

Vučić u Uzbekistanu: Srbija ponosna na svoje članstvo u UNESKO

Beta pre 1 sat
"Razgovor obavljen pre devet godina": Vučić o snimku u kome se pominje njegov brat: "Šta s tim, osim što ste još jednom rekli…

"Razgovor obavljen pre devet godina": Vučić o snimku u kome se pominje njegov brat: "Šta s tim, osim što ste još jednom rekli koliko je pošten" (video)

Blic pre 1 sat
Vučić u Uzbekistanu, razgovarao sa generalnom sekretarkom Uneska: Srbija je ponosna što je od samog početka aktivna članica…

Vučić u Uzbekistanu, razgovarao sa generalnom sekretarkom Uneska: Srbija je ponosna što je od samog početka aktivna članica prestižne porodice (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoMetohijaKosovo i MetohijaGeneralna skupština UNKinaPredsednik SrbijeGeneralna skupština Ujedinjenih nacijaUNESCO

Politika, najnovije vesti »

Vučić o sirijskom priznanju Kosova: Imaćemo i mi čime njih da obradujemo

Vučić o sirijskom priznanju Kosova: Imaćemo i mi čime njih da obradujemo

N1 Info pre 38 minuta
Brnabić o litijumu: Projekat u fazi procene uticaja na sredinu, rezultati za 18 meseci

Brnabić o litijumu: Projekat u fazi procene uticaja na sredinu, rezultati za 18 meseci

RTV pre 3 minuta
Vučić na Generalnoj konferenciji Unesko: Sa Pelegrinijem o zajedničkom rešavanju pitanja energetike Slovačke, Srbije i Mađarske…

Vučić na Generalnoj konferenciji Unesko: Sa Pelegrinijem o zajedničkom rešavanju pitanja energetike Slovačke, Srbije i Mađarske

RTV pre 44 minuta
Linta: U Hrvatskoj nema pravde za srpske žrtve, Tužilaštvo da pokrene postupak

Linta: U Hrvatskoj nema pravde za srpske žrtve, Tužilaštvo da pokrene postupak

RTV pre 39 minuta
Predsednik: Očekivana vest da je Sirija priznala tzv. Kosovo, pod uticajem Turske

Predsednik: Očekivana vest da je Sirija priznala tzv. Kosovo, pod uticajem Turske

RTV pre 13 minuta