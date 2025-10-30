Vučić u Samarkandu na Generalnoj konferenciji Uneska: Srbija uspela da odbrani svoju poziciju po pitanju KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetu Uzbekistanu nastavlja učešćem na sednici Generalne skupštine Uneska u Samarkandu.

"Srbija uspela da odbrani svoju poziciju po pitanju KiM u Unesku" Predsednik Vučića je rekao da je za našu zemlju bilo veoma teško da odbrani poziciju poštovanja teritorijalnog integriteta po pitanju KiM i da smo to uspeli ogromnim diplomatskim aktivnostima. "Što se tiče samog Uneska, za nas je bilo veoma teško da odbranimo tu poziciju. Uspeli smo ogromnim diplomatskim aktivnostima i velikim brojem diplomatskih aktivnosti. Sačuvali smo našu poziciju i rekao bih