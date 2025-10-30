Vučić: “Srbija ponosna na aktivno članstvo u UNESKO i prepoznato kulturno nasleđe”

Vučić: “Srbija ponosna na aktivno članstvo u UNESKO i prepoznato kulturno nasleđe”
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je Srbija ponosna na aktivno članstvo u UNESKO, kao i da je njeno kulturno nasleđe u velikoj meri prepoznato od strane te agencije Ujedinjenih nacija (UN) i uvršteno na njenu listu svetske baštine. “Na to ne gledamo samo kao na priznanje naše bogate istorije i tradicije, već i kao na veliku odgovornost i obavezu da naše kulturno nasleđe čuvamo, štitimo i negujemo za buduće generacije”, napisao je Vučić na
