Planirana isključenja električne energije u Kragujevcu i Batočini

iKragujevac pre 4 sati
Elektrodistribucija Srbije saopštila je da će zbog planiranih radova na mreži danas doći do privremenih isključenja električne energije u više mesta na području Kragujevca i Batočine. Radovi se izvode radi održavanja i unapređenja sistema, a cilj je povećanje stabilnosti napajanja i bezbednosti korisnika.

U Kragujevcu će bez struje od 09:00 do 14:00 časova biti potrošači u sledećim ulicama: Bregalnička Triše Keclerovića Momira Ognjanovića Na području Batočine, električna energija biće isključena od 09:00 do 18:00 časova u ulicama: 14. oktobra Cara Dušana Kralja Petra Prvog Tanaska Rajića Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da u toku isključenja isključe osetljive električne uređaje i prilagode svoje aktivnosti planiranim radovima. Ukoliko vremenske prilike
