Lukoil prihvatio ponudu Gunvora za kupovinu međunarodnih operacija

Ruski proizvođač nafte Lukoil PJSC, koji se nalazi pod američkim sankcijama, prihvatio je ponudu Švedsko-norveške kompanije Gunvor Group za kupovinu njegove firme Lukoil International GmbH sa sedištem u Austriji.

Ova kompanija poseduje značajan deo međunarodne imovine Lukoil Grupe, uključujući i firmu Lukoil Srbija. Gunvor Group, čiji je suosnivač i izvršni direktor švedski milijarder Torbjörn Törnqvist, spada među najveće svetske trgovce naftom i naftnim derivatima. Njihova ponuda dolazi u trenutku kada je Lukoil pogođen novim američkim sankcijama, što je podstaklo kompaniju da ubrza planove za prodaju svojih međunarodnih operacija. Prema saopštenju Lukoila, kompanija je