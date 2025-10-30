Komemorativni skupovi 1. novembra u Leskovcu i Pirotu

Južne vesti pre 56 minuta  |  Jelena Canić Milanović
Godišnjica pada nastrešnice koja je usmrtila 16 osoba na Železničkoj stanici u Novom Sadu u subotu, 1. novembra, biće obeležena komemorativnim skupovima i u Leskovcu i Pirotu.

Dva skupa su najavljena za Leskovac – jedan u 11:52 kod Želeničke stanice i drugi od 19 sati na gradskom trgu, dok je u Pirotu okupljanje kod znaka „Pirot“ u 11:30. Veliki komemorativni skup biće održan u Novom Sadu, mestu gde se ova tragedija i dogodila pre bezmalo godinu dana, a put ovog grada već idu brojni studenti i dolazak planiraju mnogi građani. Za one koji nisu u mogućnosti da tada odu do Novog Sada, okupljanja će biti održana i u Leskovcu. Pozivamo vas na
