Pao glavni osumnjičeni! Francuska policija uhapsila još 5 osoba zbog pljačke Luvra! "Imali smo ga na oku"

Kurir pre 41 minuta  |  National/Preneo: V.M.)
Francuska policija uhapsila je još pet osoba, uključujući i glavnog osumnjičenog, zbog spektakularne krađe kraljevskog nakita iz muzeja Luvr, saopštila je u četvrtak pariska tužiteljka Lor Beko. - Imali smo ga na oku - rekla je Beko o glavnom osumnjičenom i dodala da ništa od plena vrednog oko 102 miliona dolara nije pronađeno.

Četvorica lopova s kapuljačama ukrala su nakit nakon što su provalili u Luvr ujutru 19. oktobra, čime su razotkrili ozbiljne propuste u obezbeđenju najposećenijeg muzeja na svetu. Nova hapšenja usledila su nakon što su tokom vikenda privedena dva muškarca osumnjičena da su se popela kroz prozor na spratu muzeja i ukrala dragocene predmete. Tužiteljka Beko rekla je na konferenciji za novinare u sredu da su dvojica muškaraca "delimično priznala" svoje učešće u
