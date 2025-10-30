Nova hapšenja zbog filmske pljačke u Luvru: Među osumnjičenima i muškarac iz Hercegovine

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Nova hapšenja zbog filmske pljačke u Luvru: Među osumnjičenima i muškarac iz Hercegovine

Francuska policija uhapsila je još pet osoba, uključujući glavnog osumnjičenog, zbog krađe nakita iz muzeja Luvr koja se dogodila ovog meseca, saopštila je u četvrtak pariska tužiteljka.

Prema informacijama portala "Istraga.ba", jedan državljanin BiH i više državljana zemalja Zapadnog Balkana osumnjičeno je za učešće u pljački muzeja Luvr. Za sada nije poznat njihov identitet, ali je, prema saznanjima "Istrage", osumnjičeni državljanin BiH poreklom iz istočne Hercegovine. "Imali smo ga na oku", rekla je Laure Bekua o glavnom osumnjičenom, dodajući da nijedan deo opljačkanog nakita još nije pronađen. Delimično priznanje Nova hapšenja usledila su
