Od baštine ni traga: Nova hapšenja zbog krađeu Luvru, ali ukradeno nacionalno blago kao da je u zemlju propalo

Večernje novosti pre 2 sata
Od baštine ni traga: Nova hapšenja zbog krađeu Luvru, ali ukradeno nacionalno blago kao da je u zemlju propalo

Hapšenja se nastavljaju, od nakita ni traga.

Foto: Goran Čvorović To je u najkraćem trenutni epilog velike potere za kraljevskim blagom koje je pre desetak dana nestalo iz Luvra. Francuske vlasti su u opsežnoj akciji uhapsile još petoro osumnjičenih da su učestvovali u "pljački veka", kada su lopovi usred bela dana iz najposećenijeg muzeja na svetu izneli dragocenosti koje pripadaju nacionalnoj baštini, procenjene vrednosti od 88 miliona evra. Među petoro uhapšenih, nalazi se i osoba osumnjičena da je
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Pao glavni osumnjičeni! Francuska policija uhapsila još 5 osoba zbog pljačke Luvra! "Imali smo ga na oku"

Pao glavni osumnjičeni! Francuska policija uhapsila još 5 osoba zbog pljačke Luvra! "Imali smo ga na oku"

Kurir pre 5 sati
Pao i treći pljačkaš luvra! Policija ga uhapsila usred noći, evo gde se krio

Pao i treći pljačkaš luvra! Policija ga uhapsila usred noći, evo gde se krio

Kurir pre 5 sati
Još pet osoba uhapšeno zbog pljačke u Luvru

Još pet osoba uhapšeno zbog pljačke u Luvru

Radio sto plus pre 5 sati
Uhapšeno još pet osumnjičenih zbog krađe u luvru: Ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije

Uhapšeno još pet osumnjičenih zbog krađe u luvru: Ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije

Večernje novosti pre 5 sati
Nastavljaju se hapšenja zbog pljačke u Luvru: Privedeno petoro osumnjičenih

Nastavljaju se hapšenja zbog pljačke u Luvru: Privedeno petoro osumnjičenih

Nova ekonomija pre 6 sati
Tužiteljka: Uhapšeno pet osumnjičenih zbog provale u Luvr

Tužiteljka: Uhapšeno pet osumnjičenih zbog provale u Luvr

RTV pre 6 sati
Uhapšeno pet osumnjičenih zbog krađe iz Luvra, "plen" ipak nije pronađen

Uhapšeno pet osumnjičenih zbog krađe iz Luvra, "plen" ipak nije pronađen

RTS pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ParizFrancuskaLuvr

Zabava, najnovije vesti »

Đole Đogani prima penziju od 58.000 dinara, a za Story poručuje: U sportu mogu da se takmičim s muškarcima 20 godina mlađim od…

Đole Đogani prima penziju od 58.000 dinara, a za Story poručuje: U sportu mogu da se takmičim s muškarcima 20 godina mlađim od mene

Story pre 22 minuta
Slavlje u domu mašana lekića: Voditelj ne krije sreću, sve javno objavio: "Godine beskrajne ljubavi"

Slavlje u domu mašana lekića: Voditelj ne krije sreću, sve javno objavio: "Godine beskrajne ljubavi"

Blic pre 21 minuta
"Trajalo je dva sata": Zadrugarka otkrila detalje intimnog odnosa sa Filipom Đukićem, Miljana Kulić zinula kad je čula pa…

"Trajalo je dva sata": Zadrugarka otkrila detalje intimnog odnosa sa Filipom Đukićem, Miljana Kulić zinula kad je čula pa ispitala sve

Blic pre 21 minuta
Anu Nikolić nakon drame s policijom u Dubaiju vratili u hotel: Otkriveno zbog čega su pevačicu hteli da izbace iz sobe

Anu Nikolić nakon drame s policijom u Dubaiju vratili u hotel: Otkriveno zbog čega su pevačicu hteli da izbace iz sobe

Blic pre 21 minuta
Složio seno u stogove, na stolu rakija i kafa: Luka zamenio grad selom kod Zlatibora, pa pokazao kako održava imanje: U ovoj…

Složio seno u stogove, na stolu rakija i kafa: Luka zamenio grad selom kod Zlatibora, pa pokazao kako održava imanje: U ovoj kući živi (Foto)

Blic pre 6 minuta