Od baštine ni traga: Nova hapšenja zbog krađeu Luvru, ali ukradeno nacionalno blago kao da je u zemlju propalo

Hapšenja se nastavljaju, od nakita ni traga.

Foto: Goran Čvorović To je u najkraćem trenutni epilog velike potere za kraljevskim blagom koje je pre desetak dana nestalo iz Luvra. Francuske vlasti su u opsežnoj akciji uhapsile još petoro osumnjičenih da su učestvovali u "pljački veka", kada su lopovi usred bela dana iz najposećenijeg muzeja na svetu izneli dragocenosti koje pripadaju nacionalnoj baštini, procenjene vrednosti od 88 miliona evra. Među petoro uhapšenih, nalazi se i osoba osumnjičena da je