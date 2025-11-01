Ceca Ražnatović ogrnula makedonsku zastavu na koncertu: Folk diva pokazala koliko voli i poštuje svoju publiku: Emocije preplavile celu dvoranu (Video)

Blic pre 19 minuta
Ceca Ražnatović ogrnula makedonsku zastavu na koncertu: Folk diva pokazala koliko voli i poštuje svoju publiku: Emocije…

Folk diva Ceca Ražnatović je na svom spektakularnom koncertu u Makedoniji priredila pravi šou, a publika je bila u potpunom transu kada se u jednom trenutku ogrnula makedonskom zastavom.

Uz gromoglasan aplauz i povike oduševljenja, Ceca je pokazala koliko poštuje i voli svoju publiku u Makedoniji, koja je svaku njenu pesmu pevala u glas. Emocije su preplavile celu dvoranu, a snimci sa koncerta već preplavljuju društvene mreže. Bez sumnje, Ceca je još jednom pokazala da gde god da dođe pravi atmosferu za pamćenje. Ceca Ražnatović je inače večeras blistala u širokim pantalonama koje su imale visok struk, dok je gore imala usku bluzu.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Duboke pantalone i uska bluza: Ceca Ražnatović u šik izdanju na koncertu u Makedoniji: Publika pala u trans kad je zapevala…

Duboke pantalone i uska bluza: Ceca Ražnatović u šik izdanju na koncertu u Makedoniji: Publika pala u trans kad je zapevala veliki hit

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ceca RažnatovićCece RažnatovićMakedonija

Zabava, najnovije vesti »

Ceca Ražnatović ogrnula makedonsku zastavu na koncertu: Folk diva pokazala koliko voli i poštuje svoju publiku: Emocije…

Ceca Ražnatović ogrnula makedonsku zastavu na koncertu: Folk diva pokazala koliko voli i poštuje svoju publiku: Emocije preplavile celu dvoranu (Video)

Blic pre 19 minuta
Hana Ikodinović zapalila instagram! Providni kombinezon i brutalan dekolte oduzimaju dah, bez blama se opustila pred svima…

Hana Ikodinović zapalila instagram! Providni kombinezon i brutalan dekolte oduzimaju dah, bez blama se opustila pred svima (foto)

Alo pre 4 minuta
"Šta sebi izgovorim to neprijatelju ne bih izgovorila": Tea Tairović i Sanja Vučić iskrene do koske u emisiji "Stoperka" kod…

"Šta sebi izgovorim to neprijatelju ne bih izgovorila": Tea Tairović i Sanja Vučić iskrene do koske u emisiji "Stoperka" kod Goce Tržan: "To ostavlja posledice, ne radimo to"

Blic pre 23 minuta
Kapuljača preko glave, lice krije ispod naočara: Ana Nikolić sletela u Beograd nakon skandala sa Raletom (Video)

Kapuljača preko glave, lice krije ispod naočara: Ana Nikolić sletela u Beograd nakon skandala sa Raletom (Video)

Blic pre 48 minuta
(Foto): Svi gledaju u brutalan dekolte Hane Ikodinović: Obukla providan kombinezon prekriven cirkonima

(Foto): Svi gledaju u brutalan dekolte Hane Ikodinović: Obukla providan kombinezon prekriven cirkonima

Blic pre 1 sat