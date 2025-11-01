Ceca Ražnatović ogrnula makedonsku zastavu na koncertu: Folk diva pokazala koliko voli i poštuje svoju publiku: Emocije preplavile celu dvoranu (Video)

Folk diva Ceca Ražnatović je na svom spektakularnom koncertu u Makedoniji priredila pravi šou, a publika je bila u potpunom transu kada se u jednom trenutku ogrnula makedonskom zastavom.

Uz gromoglasan aplauz i povike oduševljenja, Ceca je pokazala koliko poštuje i voli svoju publiku u Makedoniji, koja je svaku njenu pesmu pevala u glas. Emocije su preplavile celu dvoranu, a snimci sa koncerta već preplavljuju društvene mreže. Bez sumnje, Ceca je još jednom pokazala da gde god da dođe pravi atmosferu za pamćenje. Ceca Ražnatović je inače večeras blistala u širokim pantalonama koje su imale visok struk, dok je gore imala usku bluzu.