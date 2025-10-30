Ukrajinci uzvraćaju: Ruske snage nisu u stanju da se učvrste u Pokrovsk! Tvrdnje da je grad okružen su lažne, oblače civilnu odeću!

Sedmi korpus za brzo reagovanje Vazdušno-desantnih snaga i vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandar Sirski, navode da ruske trupe nisu u stanju da se učvrste u Pokrovsku, u Donjeckoj oblasti, i da su tvrdnje Rusije da je grad okružen laž. "Okupatori se nisu učvrstili u područjima grada Pokrovska, već se periodično kreću.

Konkretno, presvlače se u civilnu odeću", navodi se u saopštenju. Prema ukrajinskom ministarstvu odbrane, njihova vojska nastavlja operaciju suprotstavljanja "okupatorima koji su uspeli da se infiltriraju i akumuliraju u Pokrovsku". Dodaju da je ukrajinska vojska u sredu eliminisala 13 okupatora u Pokrovsku. "Posle duge tišine, Rusi su nastavili sa 'taktikom jarbola' u našem pravcu - postavljanjem svojih 'krpa' (zastava), uz distribuciju relevantnih video snimaka