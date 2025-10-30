Studenti najavili 16 mesta okupljanja u Novom Sadu za 1. novembar

Studenti najavili 16 mesta okupljanja u Novom Sadu za 1. novembar

U subotu u 10 časova, studenti i građani iz cele Srbije okupiće se na šesnaest lokacija u gradu u kojem se tragedija dogodila pre tačno godinu dana. Očekuje se da će komemorativni skup 1. novembra biti jedan od najvećih u istoriji Novog Sada.

Novosadski studenti su objavili spisak zbornih mesta na kojima će se građani koji dolaze na protest okupljati. Nakon okupljanja sve ove grupe će se uputiti ka Železničkoj stanici. Sledećih šestnaest lokacija je predviđeno za okupljanje građana: A.M.
Gledajte UŽIVO N1 direktno: Na korak do Novog Sada

Slobodni univerzitet Kragujevac: Godina u koju je stao život (1.11.2024 – 1.11.2025)

Snimci iz drona: Kako je izgledao doček studenata iz Beograda u Novoj Pazovi

Više stotina Inđinčana dočekalo studente iz Novog Pazara (VIDEO)

Centar Inđije kao velika spavaonica: Hiljade studenata će provesti noć pod otvorenim nebom (VIDEO)

VIDEO: Hiljade studenata provešće noć pod otvorenim nebom u Inđiji

Novinarka: U Inđiji smeštaj obezbeđen za 2.500 studenata, još toliko će spavati napolju

I glumci u šetnji sa studentima, Kubura im doneo pitu

Studenti i građani u akciji: Iz svih krajeva Srbije - pravac Novi Sad!

Milojević besan: „Ovo je nedopustivo, ipak smo mi Crvena zvezda!“

Ubljani slavili na krovu: Fudbaleri Jedinstva u osmini finala Kupa Srbije

Euforija u Vojvodini: Možemo i do titule!

