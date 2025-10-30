Ministar sporta izneo detalje o nesreći džudista: "Roditelji su preko mobilne aplikacije pratili kombi"

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Ministar sporta izneo detalje o nesreći džudista: "Roditelji su preko mobilne aplikacije pratili kombi"

Ministar sporta Zoran Gajić oglasio se jutros povodom teške saobraćajne nesreće koja se dogodila juče na auto-putu Novi Sad-Beograd u kojoj je džudista Lazar P. (16) nastradao, dok je sedam njegovih drugara i trener S.

S. (43) prošlo sa povredama. Među povređenima je brat blizanac nastradalog dečaka. Ministar sporta je gostovao u jutarnjem programu Prve televizije, gde je istakao da je pet dečaka koji su doživeli nesreću van životne opasnosti, a da je jedan dečak, mladi džudista koji je juče transportovan u Urgentni centar u Beogradu operisan. "Dečak je operisan u sredu u pet sati, tada je obavljena operacija. Čuo sam se sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, on je pored
