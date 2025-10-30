NBS: Navodi o sankcijama zbog plaćanja Dina karticom - širenje panike

Narodna banka Srbije (NBS) ocenila je kao "širenje panike" navode u medijima da su zbog plaćanja Dina karticom na pumpama NIS-a sankcije Narodnoj banci Srbije "gotovo izvesne". "Povodom navoda da su zbog plaćanja Dina karticom na pumpama NIS-a sankcije Narodnoj banci Srbije 'gotovo izvesne', centralna banka ističe da je reč o neosnovanom širenju panike", navode u saopštenju na svom sajtu. Kako kažu iz NBS, Dina kartica je sredstvo plaćanja u domaćem platnom