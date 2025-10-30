NBS: Neosnovano širenje panike da će centralnoj banci biti uvedene sankcije

Narodna banka Srbije (NBS) danas je saopštila da je neosnovano širenje panike objava u medijima da su zbog plaćanja Dina karticom na pumpama NIS-a sankcije centralnoj banci „gotovo izvesne“. ,,Dina kartica je instrument plaćanja u domaćem platnom prometu, kao što je to i dinar, odnosno gotov novac, i instant plaćanja“, navela je NBS.

Istaknuto je da se na rešavanju pitanja NIS-a radi na najvišem državnom nivou i da će o konkretnim rešenjima javnost biti blagovremeno obaveštena. Portal Nova.rs objavio je da su američke vlasti zapretile NBS uvođenjem sekundarnih sankcija zbog plaćanja Dina karticom na pumpama NIS-a, koji je pod primenom američkih sankcija zbog većinskog ruskog vlasništva. Prema rečima sagovornika Nova.rs, ukoliko se ta praksa nastavi, sankcije će sigurno biti uvedene.