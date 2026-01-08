Produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je danas da je rok za prijavu stanja brojila produžen do subote, 10. januara zbog novogodišnjih i božićnih praznika.

Navedeno je da ako korisnici u dodatnom roku žele da prijave stanje putem aplikacije ED Srbije, neophodno je da je prethodno ažuriraju u prodavnici aplikacija na svom mobilnom telefonu. Građani mogu stanje da prijave i besplatnim pozivom Кontakt centra na 0800 360 300, na internet stranci elektrodistribucija.rs i putem mejla. Istaknuto je da oko 600.000 korisnika samostalno prijavljuje stanje brojila, a najveći broj koristi mobilnu aplikaciju ED Srbije. Iz EDS