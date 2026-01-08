Produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je danas da je rok za prijavu stanja brojila produžen do subote, 10. januara zbog novogodišnjih i božićnih praznika.

Navedeno je da ako korisnici u dodatnom roku žele da prijave stanje putem aplikacije ED Srbije, neophodno je da je prethodno ažuriraju u prodavnici aplikacija na svom mobilnom telefonu. Građani mogu stanje da prijave i besplatnim pozivom Кontakt centra na 0800 360 300, na internet stranci elektrodistribucija.rs i putem mejla. Istaknuto je da oko 600.000 korisnika samostalno prijavljuje stanje brojila, a najveći broj koristi mobilnu aplikaciju ED Srbije. Iz EDS
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Zbog praznika produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Zbog praznika produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Pirotske vesti pre 18 minuta
Rok za prijavu stanja brojila produžen do 10. januara zbog praznika

Rok za prijavu stanja brojila produžen do 10. januara zbog praznika

B92 pre 1 sat
Elektrodistribucija produžila rok za prijavu stanja na brojilima

Elektrodistribucija produžila rok za prijavu stanja na brojilima

Forbes pre 1 sat
EDS: Produžen rok za prijavu stanja brojila

EDS: Produžen rok za prijavu stanja brojila

Moj Novi Sad pre 1 sat
EDS PRODUŽIO ROK ZA PRIJAVU STANJA BROJILA! Građani imaju vremena do 10. januara – evo kako da očitaju struju

EDS PRODUŽIO ROK ZA PRIJAVU STANJA BROJILA! Građani imaju vremena do 10. januara – evo kako da očitaju struju

Ozon pre 1 sat
Rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Pressek pre 3 sata
EDS produžio rok za prijavu stanja brojila zbog praznika

EDS produžio rok za prijavu stanja brojila zbog praznika

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Internet

Ekonomija, najnovije vesti »

Od Moravskog koridora do Bulevara patrijarha Pavla: Koji projekti će biti završeni u 2026, ili je makar tako vlast najavila

Od Moravskog koridora do Bulevara patrijarha Pavla: Koji projekti će biti završeni u 2026, ili je makar tako vlast najavila

Nova ekonomija pre 13 minuta
NBS produžila mere za dodatnu stabilnost menjačkog tržišta na još 30 dana

NBS produžila mere za dodatnu stabilnost menjačkog tržišta na još 30 dana

RTV pre 8 minuta
Kako Tramp može da 'uzme' Grenland

Kako Tramp može da 'uzme' Grenland

BBC News pre 23 minuta
NBS produžila primenu mere koja se odnosi na menjačnice

NBS produžila primenu mere koja se odnosi na menjačnice

N1 Info pre 13 minuta
Beogradska berza - Dnevni izveštaj za četvrtak, 8. januar 2026.

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za četvrtak, 8. januar 2026.

Ekapija pre 23 minuta