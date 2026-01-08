EDS PRODUŽIO ROK ZA PRIJAVU STANJA BROJILA! Građani imaju vremena do 10. januara – evo kako da očitaju struju

Ozon pre 8 sati
EDS PRODUŽIO ROK ZA PRIJAVU STANJA BROJILA! Građani imaju vremena do 10. januara – evo kako da očitaju struju

Elektrodistribucija Srbije (EDS) produžila je rok za samostalnu prijavu stanja na strujomerima do 10. januara, saopšteno je danas.

Odluka je doneta zbog novogodišnjih i božićnih praznika, kako bi svi korisnici imali dovoljno vremena da očitaju i prijave potrošnju električne energije. Iz EDS-a navode da je građanima i u produženom roku omogućeno više načina za prijavu stanja, a najviše korisnika koristi mobilnu aplikaciju ED Srbije, koju je do sada upotrebljavalo gotovo 600.000 domaćinstava. Ukoliko građani žele da stanje prijave putem mobilne aplikacije, neophodno je da prethodno ažuriraju
