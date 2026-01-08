Zbog praznika produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Zbog praznika rok za prijavu stanja brojila produžena je do subote, 10. januara, saopštila je danas Elektrodistribucija Srbije (EDS).

Ukoliko korisnici u dodatnom roku žele da prijave stanje putem aplikacije ED Srbije, neophodno je da je prethodno ažuriraju u prodavnici aplikacija na svom mobilnom telefonu. Građani mogu stanje da prijave i besplatnim pozivom Кontakt centra na 0800 360 300, na internet stranci elektrodistribucija.rs i putem mejla. Samostalno stanje brojila u Srbiji prijavljuje oko 600.000 korisnika, a najveći broj koristi mobilnu aplikaciju ED Srbije. Iz EDS savetuju da korisnici